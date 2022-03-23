Канцлер Германии заявил об опасности резкого отказа от российских нефти и газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ откажется от российских нефти и газа быстрее, чем некоторые предполагают, однако в одночасье это сделать невозможно. Об этом он сказал на пресс-конференции, его слова приводит газета Die Zeit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, резкая остановка поставок энергоресурсов может поставить под угрозу всю Европу. И в данном случае речь идет не о том, чтобы просто потеплее одеваться зимой, отметил глава немецкого правительства.

"Речь о том, что в зависимости от обстоятельств, не будут отапливаться квартиры, больницы, дома престарелых и школы и что не будут получать энергию промышленные предприятия. На кону оказались бы сотни тысяч рабочих мест", - сказал Шольц.

По его словам, в связи с этим правительство ФРГ не хочет останавливать импорт нефти и газа, добавил канцлер.