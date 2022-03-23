https://news.day.az/world/1446872.html Турция не намерена отказываться от С-400
Турция не намерена отказываться от С-400
Турция не планирует отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 под давлением США.
Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью "Известиям" глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По его словам, это не является предметом обсуждения.
"Турция "способна сама определять свою собственную политику. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом и сейчас мы просто продолжаем. Отказ от этого даже не обсуждается", - отметил Демир.
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