Россия будет продавать газ Европе в рублях

Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании с правительством, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", - указал он.

То есть, пояснил Путин, планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют.

Президент отметил, что Россия продолжит поставлять газ в другие государства в соответствии с объемами и ценами, которые предусмотрены в заключенных ранее контрактах. "Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах", - сказал он.

Президент добавил, что иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль. "Прошу правительство дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции", - распорядился Путин.