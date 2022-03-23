В Нидерландах отменили последние ковид-ограничения

Обязательное ношение масок в общественном транспорте и необходимость тестироваться перед посещением крупных мероприятий отменены со среды в Нидерландах. Таким образом, в стране перестали действовать все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции; в силе остаются лишь рекомендации, соблюдать которые можно по желанию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Маски больше необязательно надевать в такси, автобусах, на паромах, - отметила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК). - Они остаются обязательными на борту самолетов (что связано с европейскими правилами - прим. ТАСС), однако многие голландские авиакомпании уже заявили, что не будут активно следить за тем, чтобы пассажиры носили маски".

Также отменена необходимость тестироваться перед посещением ночных клубов и мероприятий без рассадки с участием более 500 человек. "А это означает, что в Нидерландах не осталось мест, где необходимо предъявлять санитарный пропуск, - заметил телеканал. - Однако приложение по-прежнему может понадобиться при путешествиях за границу".

Упростились и правила для путешественников. Людям, прибывающим в Нидерланды из стран ЕС и Шенгена, больше не нужно предъявлять свидетельство о перенесенном заболевании, негативный результат теста или сертификат о вакцинации. Это же относится к гражданам ЕС, направляющимся в Нидерланды из-за пределов сообщества. Однако в силе остается запрет на въезд на территорию ЕС для невакцинированных граждан из стран, не входящих в ЕС или Шенген.