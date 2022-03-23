Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ Евросоюза (ЕС) к началу отопительного сезона 1 ноября 2022 года, норма составит 80 процентов. Об этом говорится в заявлении ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Комиссия ускорила свою работу после Версальского саммита и представила сегодня законодательное предложение, требующее от государств-членов обеспечить заполнение своих подземных хранилищ газа не менее чем на 80 процентов от их мощности к 1 ноября 2022 года", - сообщает ведомство. При этом отмечается, что в дальнейшем заполняемость хранилищ возрастет до 90 процентов.