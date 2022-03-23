В Финляндии оказался под угрозой выход печатных газет из-за дефицита бумаги, в том числе импортируемой из России.

Об этом сообщил порталу телерадиовещания Yle исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, выход печатных изданий может прекратиться в ближайшие недели. Примерно 20 процентов финских газет печатались на российской бумаге. После начала военной операции в Украине импорт бумаги из России прекратился. Холмберг указал, что в прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила 390 евро за тонну, теперь цена поднялась до 670 евро.