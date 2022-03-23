Спасатели нашли на месте падения Boeing в Китае тела погибших

Спасатели нашли на месте падения Boeing 737 в провинции Гуандун обломки самолета и останки погибших, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным властей, черный ящик, обнаруженный на месте крушения самолета, является речевым самописцем из кабины экипажа, ночью его отправили в Пекин.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился на юге Китая 21 марта. Официальных сведений о погибших и пострадавших в результате происшествия на данный момент нет. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

По версии авиаэксперта Ван Янъаня, к крушению воздушного судна мог привести отказ двигателя. При этом он заметил, что делать какие-либо выводы пока еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков. Как сообщили в Управлении гражданской авиации Китая, погодные условия для полета не были опасными, связь между экипажем лайнера и диспетчерами была нормальной, передает Xinhua.

На месте крушения самолета проводилась поисково-спасательная операция, однако ее пришлось прервать из-за мощного оползня.