Лидеры стран ЕС подготовят саммит с Китаем

Главы государств и правительств Евросоюза на встрече 24-25 марта в Брюсселе подготовят проведение 1 апреля саммита ЕС - Китай, на котором, в частности, будет обсуждаться ситуация в Украине.

Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры подготовят проведение саммита с Китаем, который намечен на 1 апреля, в частности, в контексте ситуации в Украине", - сказал он.

По словам представителя ЕС, вопрос отношений с Китаем и роли этой страны в урегулировании ситуации в Украине планируется обсудить с американским президентом Джо Байденом 24 марта. "Ясно, что США знают про предстоящий саммит с Китаем. Они представят свое мнению по Китаю", - добавил он.