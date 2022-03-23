ЕС выделил Украине €1 млрд на закупку вооружений

Страны ЕС уже договорились о выделении Украине €1 млрд на закупку вооружений из Европейского фонда мира (European peace facility).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Европарламенте.

"Страны Евросоюза уже договорились о выделении €1 млрд из Европейского фонда мира на оказание военной поддержки Украины", - сказал Шарль Мишель.

Как ранее пояснил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, из этих денег €500 млн уже использовано на поставки оружия в Украину, однако эти средства уже исчерпаны, поэтому ЕС должен выделить второй транш €500 млн. В среду утром послы 27 стран ЕС утвердили выделение второго транша помощи Украине из Европейского фонда мира €500 млн.