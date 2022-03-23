Путин обсудил с премьер-министром Израиля ситуацию в Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре в среду обменялись оценками ситуации вокруг специальной военной операции РФ в Украине.
Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.
"Владимир Путин дал свои оценки переговорам и ходу специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Беннет "поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса", сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент России выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унесшим человеческие жизни", - говорится в сообщении.
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