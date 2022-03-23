Цена газа в Европе превысила $1,5 тыс.

Цена газа в Европе на биржевых торгах в среду поднялась выше $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:44 (Баку) выросла до $1,504 тыс. за 1 тыс. куб. м, или €132,25 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа к закрытию предыдущих торгов составил более 25%.

При этом к 18:55 цена газа скорректировалась до $1,376 тыс. за 1 тыс. куб. м, или 132,25 евро за МВт·ч.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решила перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли. Президент поручил правительству дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.