В Германии сбиты с толку решением России перевести оплату за поставки газа в рубли

Газовая промышленность ФРГ сбита с толку заявлением президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за поставки российского природного газа в рубли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду агентству ДПА глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.

"Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством", - сказал он. "Какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом, пока мы не можем прогнозировать к настоящему моменту", - добавил Келер.

Ранее в среду Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.

Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль.

Путин поручил правительству дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.