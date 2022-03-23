https://news.day.az/world/1446917.html Россия прорабатывает ответные санкции против ЕС и Великобритании - МИД РФ
Россия прорабатывает ответные санкции против ЕС и Великобритании - МИД РФ
Ответные российские санкционные списки в отношении граждан ЕС и Великобритании прорабатываются.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в среду статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
"Прорабатываются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
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