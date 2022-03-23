Россия прорабатывает ответные санкции против ЕС и Великобритании

Ответные российские санкционные списки в отношении граждан ЕС и Великобритании прорабатываются.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в среду статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Прорабатываются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.