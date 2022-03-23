ВОЗ активно работает с партнерами для вакцинации от коронавируса беженцев с Украины

Всемирная организация здравоохранения активно работает с партнерами, чтобы обеспечить вакцинацию от коронавируса беженцев с Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции в Женеве помощник генерального директора организации по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагима Сосе Фалл.

По его словам, "среди беженцев в целом существует повышенный риск передачи вируса, потому что они обычно живут в стесненных условиях".

"А уровень вакцинации изначально был низким в Украине", - подчеркнул Ибрагима Сосе Фалл.

"Мы активно работаем с партнерами, разрабатываем планы реагирования, чтобы ликвидировать пробелы, - отметил помощник гендиректора. - У нас есть четкая политика и рекомендации для стран, в которых проживают беженцы. При вакцинации приоритет должен отдаваться уязвимым группам, также нужно использовать разработанные планы и учитывать, что потребность в прививках возрастет".