Свадьба Ассанжа и его адвоката состоялась в лондонской тюрьме

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в лондонской тюрьме Белмарш, сыграл свадьбу со своим адвокатом Стеллой Моррис.

Как сообщило в среду агентство PA, церемония прошла в присутствии двух свидетелей и еще четырех приглашенных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По соображениям безопасности руководство тюрьмы запретило распространять фотографии Ассанжа, сделанные на свадьбе. Поддержать журналиста в среду к зданию тюрьмы пришли несколько десятков активистов. Как указывают британские СМИ, Ассанж, у которого имеются шотландские корни, явился на церемонию в клетчатом килте модельера Вивьен Вествуд. 80-летняя дизайнер, которая является последовательной сторонницей австралийца, также сшила свадебное платье Моррис.

39-летняя адвокат ранее рассказала, что познакомилась с Ассанжем в 2011 году, начала встречаться с ним в 2015 году и родила ему двух детей - Макса и Габриэл. Они появились на свет, когда 50-летний австралиец укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне (2012-2019).

В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

В январе 2021 года Вестминстерский магистратский суд в Лондоне постановил, что экстрадиция основателя WikiLeaks будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство, если окажется в американской тюрьме. На этом был основан отказ выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, однако это решение успешно оспорил американский Минюст.

Юристы австралийца в декабре прошлого года обратились в Высокий суд Лондона с просьбой разрешить обжалование решения, вынесенного в Верховном суде Великобритании. 24 января Высокий суд Лондона постановил, что адвокатам Ассанжа необходимо подать заявление непосредственно в Верховный суд, который сам определит, состоится ли апелляция. 15 марта инстанция отказала журналисту в праве оспорить решение Высокого суда Лондона. Теперь дело будет передано на рассмотрение министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, которая должна принять окончательное решение о том, выдавать ли австралийца США.