https://news.day.az/world/1446920.html Турция продолжит свои усилия по поддержанию мира и стабильности в Черном море - Совбез
Турция продолжит свои усилия по поддержанию мира и стабильности в Черном море - Совбез
Завершилось заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, заседание продолжалась примерно 3 часа 45 минут.
В Совете нацбезопасности заявили, что Турция продолжит свои посреднические усилия наряду с выполнением Конвенции Монтрё для поддержания мира и стабильности в Черном море.
"Взвешенная позиция Турции в отношении событий в северной части Черного моря и целенаправленность ее усилий по достижению глобального и регионального мира были видны на фоне последних событий", - говорится в заявлении Совбеза.
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