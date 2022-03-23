Турция продолжит свои усилия по поддержанию мира и стабильности в Черном море

Завершилось заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, заседание продолжалась примерно 3 часа 45 минут.

В Совете нацбезопасности заявили, что Турция продолжит свои посреднические усилия наряду с выполнением Конвенции Монтрё для поддержания мира и стабильности в Черном море.

"Взвешенная позиция Турции в отношении событий в северной части Черного моря и целенаправленность ее усилий по достижению глобального и регионального мира были видны на фоне последних событий", - говорится в заявлении Совбеза.