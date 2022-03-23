https://news.day.az/world/1446933.html Продажа электроэнергии АЭС "Аккую" может принести Турции более $40 млрд
Продажа электроэнергии АЭС "Аккую" может принести Турции более $40 млрд
Турция от продажи электроэнергии АЭС "Аккую" получит более $40 млрд.
Об этом в интервью национальному турецкому телеканалу NTV рассказала генеральный директор "Аккую нуклеар" Анастасия Зотеева, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С учетом роста турецкой экономики и роста спроса на электроэнергию, объем выплат турецкой стороне может превысить $40 млрд, а сумма налогов и социальных выплат будет еще больше", - приводит пресс-служба госкорпорации "Росатом" слова Зотеевой.
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