Роскомнадзор ограничил доступ к News.Google

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о событиях в Украине.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роскомнадзора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - указано в сообщении.