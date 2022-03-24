Умерла бывший госсекретарь США

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла на 85-м году жизни. Информацию об этом подтвердил в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, находящиеся на борту самолета по пути в Европу, были извещены о смерти Олбрайт. Ранее о смерти бывшей главы Госдепартамента сообщила телекомпания CNN.

Олбрайт была первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства, она занимала его в 1997-2001 годах.