https://news.day.az/world/1446941.html Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России
Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России
США в четверг представят новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты как частные лица, так и различные структуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра", - сказал он журналистам.
Салливан сопровождает президента США Джо Байдена в его поездке в Европу для обсуждения событий на Украине с руководством ЕС и партнерами по "большой семерке".
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