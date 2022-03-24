Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России

США в четверг представят новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты как частные лица, так и различные структуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра", - сказал он журналистам.

Салливан сопровождает президента США Джо Байдена в его поездке в Европу для обсуждения событий на Украине с руководством ЕС и партнерами по "большой семерке".