Участники саммита НАТО обсудят передачу оружия Украине

Участники саммита НАТО намерены обсудить оказание военной помощи Украине, хотя Североатлантический альянс не участвует в координации оказания данной поддержки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Говоря о поездке хозяина Белого дома Джо Байдена в Брюссель, Салливан сообщил: "Президент начнет с того, что встретится с генеральным секретарем, чтобы сверить часы, согласовать повестку саммита НАТО". "НАТО как организация не принимала участия в координации оказания военной помощи Украине. Это делали отдельные страны, отдельные союзники", - добавил Салливан. Как он пояснил, оказание военной помощи Украине "будет одной из тем обсуждения, хотя НАТО как институт и не участвует в этом".

По его словам, также участники саммита НАТО обсудят долгосрочную расстановку сил на восточном фланге. "Они обсудят вопрос о расстановке сил НАТО на восточном фланге", - сказал он. "Они также дадут поручение военным и политическим инструментам НАТО выработать более долгосрочный план того, какие силы и средства потребуются в этих странах восточного фланга, и он в конечном счете будет согласован на саммите в Мадриде этим летом", - добавил Салливан.