МИД РФ вручил ноту посольству США

Посольство США в РФ получило ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном в среду.

Американскую сторону также оповестили о том, что любые враждебные действия США получат "решительный и адекватный ответ"."23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН", - сообщили в министерстве.