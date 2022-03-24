https://news.day.az/world/1446944.html Зеленский выступит на саммите ЕС
Зеленский выступит на саммите ЕС
Владимир Зеленский 24 марта по видеосвязи выступит перед европейскими лидерами на саммите ЕС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Президент Зеленский выступит перед лидерами в режиме видеоконференции", - сообщил источник.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Зеленский выступит с обращением к лидерам стран НАТО на саммите, который также состоится в Брюсселе в четверг.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре