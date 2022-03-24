Зеленский выступит на саммите ЕС
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Владимир Зеленский 24 марта по видеосвязи выступит перед европейскими лидерами на саммите ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

"Президент Зеленский выступит перед лидерами в режиме видеоконференции", - сообщил источник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Зеленский выступит с обращением к лидерам стран НАТО на саммите, который также состоится в Брюсселе в четверг.