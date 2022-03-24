https://news.day.az/world/1446945.html Один из украинских министров подал в отставку
Один из украинских министров подал в отставку
Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко подал заявление о собственной отставке.
Как передает Day.Az со ссылкой на украинское издание "Экономическая правда", об этом сообщили ряд СМИ, сам Лещенко подтвердил ЭП данную информацию.
Информации о причинах отставки пока нет. По данным ЭП, об этом он объявил вечером сотрудникам.
После голосования в Верховной Раде за отставку обязанности министра возложат на его первого заместителя Тараса Высоцкого.
Наиболее вероятной кандидатурой на его место, по словам собеседников ЭП в парламенте, будет народный депутат, глава аграрного комитета Николай Сольский.
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