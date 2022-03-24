Renault объявила о приостановке работы завода в Москве
Компания Renault Group в среду вечером сообщила, что приостанавливает работу своего завода в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Совет директоров сегодня провел встречу и принял решение с сегодняшнего дня приостановить работу завода Renault в Москве", - говорится в заявлении на сайте компании.
В нем также указано, что группа рассматривает возможные варианты, касающиеся ее доли в "АвтоВАЗе", но при этом обещает действовать ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России.
"Renault Group напоминает, что уже выполняет все необходимые меры, чтобы выполнять международные санкции", - подчеркивается в заявлении.
Концерн добавляет, что уже начал принимать необходимые меры для соблюдения международных санкций.
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