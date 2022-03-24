https://news.day.az/world/1446947.html Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине
Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине
Совет Безопасности ООН не утвердил подготовленный Россией проект резолюции по ситуации в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
На голосовании РФ и Китай выступили за проект, остальные 13 стран воздержались.
Для одобрения в СБ ООН проект резолюции, в котором говорилось о сложной гуманитарной ситуации в Украине, должен был получить минимум девять голосов "за", отмечает Associated Press. Если необходимое количество голосов не набирается, проект не считается одобренным, даже если ни одна из стран не применила право вето.
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