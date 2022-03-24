Франция провела испытание модернизированной ракеты, способной нести ядерный заряд

Воздушно-космические силы Франции провели испытание модернизированной ракеты класса "воздух - земля" средней дальности (ASMPA), способной нести ядерный заряд.

Об этом сообщило в среду Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выражает большое удовлетворение в связи с успешным испытательным запуском 23 марта 2022 года модернизированной ASMPA без ядерного заряда", - приводит агентство заявление пресс-службы оборонного ведомства.

Ракета производства концерна MBDA была выпущена с самолета Rafale, который вылетел с военно-воздушной базы в Казо на юго-западе Франции. Другие подробности не приводятся.