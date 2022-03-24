https://news.day.az/world/1446949.html Утечка хлора в Лондоне - десятки пострадавших
Утечка хлора в Лондоне - десятки пострадавших
Лондонская служба скорой помощи доставила в больницы 29 человек после того, как в среду утром в центре водных видов спорта Aquatics Centre на востоке Лондона произошла утечка хлора.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Наши сотрудники доставили 29 пациентов в больницы и осмотрели на месте еще 48 человек. Большинство пациентов жаловались на незначительные проблемы с дыханием", - говорится в сообщении.
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