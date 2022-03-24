Утечка хлора в Лондоне

Лондонская служба скорой помощи доставила в больницы 29 человек после того, как в среду утром в центре водных видов спорта Aquatics Centre на востоке Лондона произошла утечка хлора.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши сотрудники доставили 29 пациентов в больницы и осмотрели на месте еще 48 человек. Большинство пациентов жаловались на незначительные проблемы с дыханием", - говорится в сообщении.