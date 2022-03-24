Байден прибыл в Брюссель для встреч с лидерами стран НАТО

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Брюсселе, где хозяин Белого дома намерен провести серию встреч с лидерами стран НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, трансляцию прибытия борта американского лидера вело агентство Рейтер.

В четверг у Байдена запланировано участие во внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет при очном присутствии лидеров стран альянса. Главной темой, как было заявлено ранее, станет ситуация в Украине. В свете этого, ожидается, что к участникам брюссельской встречи на высшем уровне обратится Владимир Зеленский.

В пятницу президент США вылетит в Польшу, где на следующий день у него состоится встреча с президентом страны Анджеем Дудой. В опубликованном ранее материале американской газеты Politico утверждалось, что центральной темой Байдена станет вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа.