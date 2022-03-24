США восстановили сотни исключений из пошлин по товарам из Китая

Соединенные Штаты в среду восстановили 352 исключения сроком до конца нынешнего года из таможенных пошлин в отношении товаров из списка облагаемой пошлинами китайской продукции, который был введен при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

"Аппарат представителя США на торговых переговорах сегодня объявил о своем решении восстановить некоторые ранее предоставленные и продленные исключения [из пошлин] для продукции <...> из Китая. Это решение восстанавливает 352 из 549 соответствующих исключений. Восстановленные исключения в отношении товаров будут применяться [задним числом] с 12 октября 2021 года и действовать до 31 декабря 2022 года", - отмечается в документе.

В аппарате торгпреда напомнили, что еще 8 октября 2021 года предложили общественности высказаться по поводу восстановления 549 ранее предоставленных и продленных администрацией Трампа исключений.