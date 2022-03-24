https://news.day.az/world/1446962.html Fitch отзовет рейтинги российских эмитентов
Fitch отзовет рейтинги российских эмитентов
Международное рейтинговое агентство Fitch намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений в соответствии с санкциями, введенными против РФ Евросоюзом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
"Рейтинги будут отозваны до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС", - говорится в пресс-релизе Fitch.
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