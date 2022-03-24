Франция испытала способную нести ядерный заряд ракету

Воздушно-космические силы (ВКС) Франции провели испытание модернизированной ракеты класса "воздух-земля" средней дальности (ASMPA), которая способна нести ядерный заряд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выражает большое удовлетворение в связи с успешным испытательным запуском 23 марта 2022 года модернизированной ASMPA без ядерного заряда", - цитирует агентство заявление пресс-службы французского Минобороны.

Как сообщается, запуск ракеты производства концерна MBDA был осуществлен с самолета Rafale, который вылетел с военно-воздушной базы в Казо на юго-западе Франции.