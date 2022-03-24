Иностранные специалисты покинули Байконур

Иностранные специалисты опечатали помещение с британскими спутниками связи OneWeb на Байконуре и покинули космодром. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил источник на Байконуре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Команда OneWeb закончила работы, опечатала чистовое помещение со спутниками, включила там температурно-влажностный режим регуляции, опечатала двери и покинула космодром", - рассказал собеседник.

По его словам, иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса.