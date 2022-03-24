Western Union останавливает проведение денежных переводов в России

Платежная система Western Union, в соответствии с ранее принятым решением, останавливает проведение денежных переводов в Российской Федерации с 24 марта 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, будут доступны для получателей в других странах в любое время. При этом исключением являются переводы из России в Беларусь: эти переводы могут быть только возвращены отправителю. Отправитель в России, который решил получить возврат перевода, может сделать это в отделениях АО "Почта России".

Что касается денежных переводов, которые отправлены в Россию и не выплачены получателю до 24 марта 2022 года, то они могут быть получены отправителем.

Western Union о своем решении прекратить проводить денежные переводы в России и Беларуси сообщила 10 марта, дав своим партнерам и клиентам две недели, чтобы подготовиться к остановке сервиса. Тогда же ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток", как оператор платежной системы в России, обратилось в ЦБ РФ с заявлением об исключении ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" из реестра операторов платежных систем с 24 марта 2022 года.