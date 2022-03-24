Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ведомство предупредило о возможной опасности рыболовные суда, находящиеся поблизости. В береговой охране также призвали суда не приближаться обломкам ракеты в случае их обнаружения.

По информации агентства, военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР "неопознанного снаряда".