Взрывы под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких ночных взрывах в приграничном селе в Белгородской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ночью в Журавлевке было неспокойно, было, по докладу оперативного штаба, несколько взрывов. Причины, по которым эти взрывы произошли, - у меня информации нет. Надеюсь, что следственные органы быстро разберутся в этом", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

По предварительным данным, в результате этих взрывов пострадавших нет. Губернатор уточнил, что жители Нехотеевки и Журавлевки, на данный момент эвакуированные в безопасное место, "чувствуют себя хорошо".