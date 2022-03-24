Экономика России выросла

Рост российской экономики по итогам января текущего года составил 6,6% в годовом выражении. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных на сайте Минэкономразвития РФ.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, рост российского ВВП по результатам 2022 года должен составить 3%. Соответствующий прогноз был опубликован министерством в сентябре прошлого года и не уточнялся с этого момента.