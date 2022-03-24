В Германии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 318 387, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 марта, когда за сутки выявили 297 845 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 19 596 530 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 300 пациентов. Общее количество летальных исходов от ковида в Германии достигло 127 822. Выздоровели около 15 329 000 человек.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) в настоящее время составляет 1 752,0. В среду он достигал 1 734,2, на прошлой неделе - 1 651,4, а месяц назад - 1 265,0. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 7,23.

18 марта, несмотря на высокий уровень заболеваемости ковидом, Бундестаг (парламент ФРГ) принял поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний, согласно которым большинство действующих в ФРГ ограничительных мер, направленных на защиту от распространения коронавирусной инфекции, отменяется с 20 марта. Таким образом, с воскресенья в стране действуют лишь требования об обязательном ношении защитных масок и тестировании в учреждениях для уязвимых групп населения. Обязательным остается использование масок в общественном транспорте, включая автобусы и поезда.

Однако власти федеральных земель могут вводить дополнительные требования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Кроме того, ряд германских регионов на фоне высокого уровня заболеваемости ковидом намерен сохранить некоторые действующие карантинные меры до 2 апреля.