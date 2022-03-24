Кортеж Байдена заметили в Брюсселе

Американский президент Джо Байден прилетел в Брюссель для участия в саммите НАТО.

Как передает Day.Az, в распоряжении "Известий" появились кадры с места проезда кортежа президента США по городским улицам.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о созыве внеочередного саммита альянса 24 марта для обсуждения ситуации вокруг Украины.