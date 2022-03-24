https://news.day.az/world/1447011.html Кортеж Байдена заметили в Брюсселе - ВИДЕО
Кортеж Байдена заметили в Брюсселе - ВИДЕО
Американский президент Джо Байден прилетел в Брюссель для участия в саммите НАТО.
Как передает Day.Az, в распоряжении "Известий" появились кадры с места проезда кортежа президента США по городским улицам.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о созыве внеочередного саммита альянса 24 марта для обсуждения ситуации вокруг Украины.
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