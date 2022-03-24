Совбез ООН отказался принять резолюцию России по Украине

Совет безопасности (СБ) ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Документ не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай.

Остальные 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) при голосовании воздержались. При этом ни одна страна не проголосовала против резолюции.

Соавторами российской резолюции выступили Беларусь, КНДР и Сирия.

Резолюция

Москва запросила 23 марта голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине.

Согласно проекту резолюции, СБ призывает к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения эвакуации мирного населения.

В документе также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, которые находились в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.

Проект резолюции был представлен 15 марта, однако голосование по нему переносилось несколько раз.

В частности, 17 марта постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сообщил, что Россия временно снимает запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине.

По словам дипломата, такое решение принято на фоне того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать российскую резолюцию.