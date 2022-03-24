Невеста Ассанжа нарезала свадебный торт у забора тюрьмы

Свадьба основателя организации WikiLeaks 50-летнего Джулиана Ассанжа и 38-летней Стеллы Моррис прошла в лондонской тюрьме Белмарш 23 марта. Во время праздничного торжества невеста нарезала свадебный торт для гостей.

Как передает Day.Az, корреспондент "Известий" Александр Липейко посетил этот праздник, который устроили сторонники Ассанжа прямо около тюремного забора. На опубликованных кадрах Стелла Моррис в белом платье и фате с букетом в одной руке другой нарезает трехъярусный торт, который украшают фигурки жениха и невесты, цветы и бабочки.