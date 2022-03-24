Пьяный юноша угнал авто и попал в ДТП

В Волгоградской области пьяный подросток удирал от полиции на угнанной машине и попал в аварию. 16-летний юноша хотел произвести впечатление на друзей и покатать их на автомобиле, который взял без спроса у отца, но на пути встретились автоинспекторы. Школьник был уверен, что легко от них скроется, однако алкоголь в крови и скромный опыт вождения вскоре дали о себе знать, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Машина, за рулем которой находился подросток, врезалась в отбойник и развернулась. На этом поездка друзей закончилась. Только в патрульной машине подросток осознал, что натворил, и дал волю эмоциям.

"У меня стресс. Я чуть людей не убил. В тысячный раз повторюсь: лучше бы я разбился. А так и я живой, и машина разбита", - говорил юный горе-водитель.

Молодой человек лил слезы не потому, что жалел машину или боялся реакции отца. Дело в том, что ему теперь грозит уголовное наказание, поскольку пьяным за руль юноша садится далеко не в первый раз.