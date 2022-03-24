https://news.day.az/world/1447030.html Как вырвать детей из порочного круга бедности? - ВИДЕО
Как вырвать детей из порочного круга бедности? - ВИДЕО
Миллионы детей в Европе находятся на грани бедности. Инициатива ЕС "Гарантия для ребенка" призвана искоренить детскую бедность. Свои планы реализации этой инициативы только что представили национальные правительства. Одна из главных задач - включение в общество цыганских детей. Фанни Горэ отправилась в Хорватию, где реализуется образовательная программа для этих детей.
Day.Az со ссылкой на Евроньюс представляет видеорепортаж.
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