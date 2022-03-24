Как вырвать детей из порочного круга бедности?

Миллионы детей в Европе находятся на грани бедности. Инициатива ЕС "Гарантия для ребенка" призвана искоренить детскую бедность. Свои планы реализации этой инициативы только что представили национальные правительства. Одна из главных задач - включение в общество цыганских детей. Фанни Горэ отправилась в Хорватию, где реализуется образовательная программа для этих детей.

Day.Az со ссылкой на Евроньюс представляет видеорепортаж.