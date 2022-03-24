Аграрная продукция из Фукусимы вновь идёт на экспорт

Авария на японской АЭС Фукусима неблагоприятно сказалась на агропромышленном комплексе региона. Из-за риска радиоактивного заражения объём экспорта сельскохозяйственной продукции существенно снизился. Но 11 лет спустя благодаря принятым мерам безопасности ограничения на поставки были сняты. Прекрасная новость для местных фермеров и потребителей по всему миру.

Подробнее об этом - в репортаже Деймона Эмблинга и команды Евроньюс в Японии, передает Day.Az.