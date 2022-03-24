https://news.day.az/world/1447036.html В Москве назвали условие встречи Путина и Зеленского
В Москве назвали условие встречи Путина и Зеленского
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при условии предварительной выработки договоренностей между двумя странами, передает телеканал CCTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, для этого стороны должны "согласиться с повесткой" и выработать "какой-то итоговый документ".
"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?" - сказала Матвиенко.
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