В Москве назвали условие встречи Путина и Зеленского

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при условии предварительной выработки договоренностей между двумя странами, передает телеканал CCTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, для этого стороны должны "согласиться с повесткой" и выработать "какой-то итоговый документ".

"А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?" - сказала Матвиенко.