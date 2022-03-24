Утренний отчёт генштаба ВСУ

Российской авиацией в течение 23 марта совершено более 250 вылетов для бомбардировки территории Украины, что на 60 больше по сравнению с предыдущими сутками. Как передает Day.Az, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

Как отмечается, основными целями ВС России остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Украинские войска продолжают вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Ни на одном из них ВС РФ не удалось добиться успеха. Бойцы сдерживают противника, проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения российских войск, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей ВС РФ (семь самолетов, один БПЛА, один вертолет и две крылатые ракеты).