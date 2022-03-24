В Германии заявили о риске деиндустриализации

Депутат комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии") заявил в беседе с Известия, что от некоторых инициатив по "зеленому" переходу следует отказаться, передает Day.Az.

По его словам, если этого не сделать, то будет и дальше наблюдаться не только рост цен, но и деиндустриализация ФРГ в таких энергоемких областях, как производство аммиака, алюминия или стали.

"Из-за роста цен на сырье и инфляции граждане просто будут не способны платить налоги для реализации климатических мер", - пояснил парламентарий.

Как сообщал McKinsey Global Institute, "зеленый" энергопереход потребует от глобальной экономики 7,5% ВВП или $275 трлн. В компании считают, что переход к нулевым углеродным выбросам должен быть всеобщим и затронуть все сектора экономики по всему миру.