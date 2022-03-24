Брифинг минобороны РФ

Российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта, две реактивные системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ", - сказал он.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в районе Харькова и населенного пункта Старая Марковка, добавил генерал.

ВС России с начала спецоперации уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1 572 танка и других боевых машин ВСУ.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области".

По словам Конашенкова, минувшим вечером и ночью по военным объектам украинских вооруженных сил были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка, который расположен южнее Киева, а также штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, временный пункт дислокации батальона в городе Лисичанск.