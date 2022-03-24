Эрдоган встретился с Макроном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча состоялась в рамках экстренного заседания лидеров НАТО в Брюсселе.

Ожидается, что турецкий лидер также проведет переговоры с генсеком НАТО, президентом США, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии.

Напомним, что главной темой переговоров и саммита является ситуация вокруг Украины.