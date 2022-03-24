https://news.day.az/world/1447062.html Эрдоган встретился с Макроном
Ожидается, что турецкий лидер также проведет переговоры с генсеком НАТО, президентом США, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии.
Эрдоган встретился с Макроном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча состоялась в рамках экстренного заседания лидеров НАТО в Брюсселе.
Ожидается, что турецкий лидер также проведет переговоры с генсеком НАТО, президентом США, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии.
Напомним, что главной темой переговоров и саммита является ситуация вокруг Украины.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре