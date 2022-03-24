Российский корабль горит в Украине

"В порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск" Черноморского флота России".

Как передает Day.Az, об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

Сообщается, что пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.

Отмечается, что местные жители сообщили Украинской правде, что в порту горели корабли, после этого вооруженные силы Украины подтвердили уничтожение корабля.

Повреждены еще два корабля, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов.